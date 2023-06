Mercato – Marcus Thuram intéressé par le projet du PSG

Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio… et Marcus Thuram. Les trois premiers seront parisiens la saison prochaine. Pour le dernier cité, il était annoncé du côté de la capitale il y a quelques mois. Les rumeurs se sont évaporées pendant un temps. Le joueur de M’Gladbach est évoqué à nouveau du côté de la capitale française par les médias ces dernières heures. Le média GOAL a révélé quelques informations à ce sujet.

Des discussions avancées

Le joueur français est en fin de contrat avec le club allemand. Selon L’Équipe, et ensuite confirmé par GOAL, l’attaquant fait du PSG sa priorité pour cet été et a de bonnes chances d’être la quatrième recrue estivale. En fin de contrat avec son club, le moment serait venu pour lui de vivre une nouvelle aventure. D’autant plus que Kylian Mbappé milite pour sa venue depuis un moment. Si Marcus Thuram est tenté par le club parisien, c’est le moins le cas de son père, qui joue un rôle important dans la carrière de ses fils. Le projet parisien tenterait Marcus Thuram malgré l’intérêt de l’AC Milan et de l’Inter Milan. GOAL précise que rien n’est conclu pour l’instant mais que les discussions avancent dans le bon sens. Par ailleurs, l’agent du joueur a mis en stand-by les autres dossiers pour se focaliser essentiellement sur Paris.

À voir aussi : PSG : La piste Luis Enrique s’éloigne