Mercato – Marie-Antoinette Katoto confirme son départ du PSG

Formée au PSG, Marie-Antoinette Katoto aura passé quatorze ans au sein du club de la capitale. Elle a officialisé son départ sur ses réseaux sociaux.

Les Féminines du PSG vont perdre très certainement la meilleure représentation de son centre de formation. Arrivée au sein du club de la capitale en 2011, elle a fait ses débuts avec l’équipe professionnelle en avril 2015. Dix ans plus tard, elle est devenue la meilleure buteuse de l’histoire du PSG. En fin de contrat le 30 juin, l’internationale française a décidé de ne pas prolonger son contrat avec son club formateur.

205 matches et 162 buts pour le PSG

Hier soir, sur son compte Instagram, Marie-Antoinette Katoto a officialisé son départ avec un message sobre. « 14 ans plus tard, il est temps de changer d’horizon… Je ne garderai en mémoire que les beaux souvenirs. Merci Paris. » Sa fin d’aventure au PSG a été houleuse, elle qui était en conflit avec sa direction. L’internationale française (26 ans) quitte le PSG après 205 matches et 162 buts. Elle a également remporté un championnat de France (2021), deux Coupes de France (2018 et 2022) et disputé deux finales de Ligue des champions (2015 et 2017). Si elle n’a pas dévoilé sa prochaine destination, elle devrait rejoindre l’Olympique Lyonnais pour les deux prochaines saisons.