Le mercato estival 2024 du PSG devrait être animé dans le sens des arrivées mais aussi des départs. Cependant, certains joueurs devraient être bien éloignés de tout cela, considérés comme des cadres par le club de la capitale.

Entre les différentes opérations qui vont se faire tout au long de l’été sous les cieux parisiens, certains éléments du vestiaire devraient être à l’abris de tout cela. Marquinhos, capitaine Rouge & Bleu, fait partie de ceux-là. En effet, malgré des informations du journaliste belge Sacha Tavolieri qui évoque un intérêt d’Al-Ittihad pour le défenseur central brésilien qui ne serait pas contre un transfert si le club de la capitale y trouve son compte, notre confrère d’RMC Sport, Fabrice Hawkins, affirme lui que le PSG compte sur son capitaine la saison prochaine et veut donc garder le joueur le plus capé de son histoire. Pour rappel, à 30 ans, Marquinhos est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2028. L’occasion et le temps pour le Brésilien, arrivé en juillet 2013, d’améliorer son nombre de matchs disputés en Rouge & Bleu.