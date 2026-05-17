Mercato – Mary Earps va quitter les Féminines du PSG

Arrivée chez les Féminines du PSG durant l’été 2024, Mary Earps ne poursuivra pas l’aventure. En fin de contrat le 30 juin, elle va quitter le club de la capitale à l’issue de ce dernier.

Les Féminines du PSG ont terminé leur saison 2025-2026 avec une défaite contre le Paris FC en demi-finale de l’Arkema Première Ligue (1-0). Un match que n’a pas joué Mary Earps. Paulo Cesar a préféré titulariser Katarzyna Kiedrzynek dans les buts parisiens pour le derby francilien. La gardienne anglaise n’aura pas joué son dernier match avec les Rouge & Bleu hier soir.

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Elle arrive en fin de contrat le 30 juin

En fin de contrat, la gardienne anglaise ne prolongera pas avec les Féminines du PSG et va donc quitter le club de la capitale seulement deux ans après son arrivée, indique L’Equipe. Arrivée il y a deux ans en provenance de Manchester United, Mary Earps devrait retourner en Angleterre. Selon la BBC, les London City Lionesses poussent pour la recruter. En deux saisons sous le maillot des Féminines du PSG, l’internationale anglaise aura disputé 55 matches toutes compétitions confondues. Elle n’aura malheureusement pas garni son palmarès avec des trophées.