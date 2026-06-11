Mercato – Mathis Jangeal vers un départ au Portugal ?

Cet été, plusieurs titis du PSG vont devoir faire un choix sur leurs avenirs. Signer un premier contrat professionnel avec leur club formateur ou partir. Pour Mathis Jangeal, on se dirige vers la deuxième option.

Le PSG a l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque saison, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à se faire une place alors que d’autres doivent quitter le PSG pour lancer leurs carrières. Pour Mathis Jangeal, qui a joué deux matches avec l’équipe première des Rouge & Bleu cette saison, on devrait être dans la deuxième catégorie. Même si les dirigeants parisiens lui ont proposé son premier contrat professionnel, ce dernier devrait quitter son club formateur cet été.

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Plusieurs titis sollicités

Annoncé dans le viseur de l’Eintracht Francfort, de Hambourg, Stuttgart, du FC Porto ou bien encore de Braga, Mathis Jangeal pourrait signer au sein du club portugais du Famalicao, selon les informations de L’Equipe. Le quotidien sportif indique que plusieurs autres titis sont sollicités. Zayon Chtaï-Telamio pourrait rebondir à Guingamp. Le club portugais de Torreense a également fait part de son intérêt, assure L’Equipe. Elijah Ly est dans le viseur de Bruges et de Villarreal. Samba Coulibaly est aussi dans le viseur de Bruges, conclut le quotidien sportif.