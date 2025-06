Mercato : Matvey Safonov réfute l’idée d’un départ du PSG

Les semaines passent et l’idée d’un départ de Matvey Safonov du PSG pointe le bout de son nez. Cependant, le principal intéressé ne voit pas les choses du même œil.

Pour le mercato estival, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom d’Illia Zabarnyi afin de renforcer sa défense. Cependant, le transfert de l’international ukrainien pourrait se heurter à la présence dans l’effectif de Matvey Safonov, d’origine russe. La cohabitation dans le vestiaire pourrait être compliquée, en raison de la situation géopolitique entre les deux pays. Par ailleurs, le club de la capitale a d’ores et déjà fait signer Renato Marin, jeune gardien italo-brésilien, libre de tout contrat après la fin de son bail avec l’AS Roma. Ainsi, ce dernier pourrait former le trio des gardiens de but du PSG avec Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas pour la saison 2025 / 2026. Toutefois, Matvey Safonov, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029, n’a pas pour objectif de lâcher sa place aussi facilement. En effet, interrogé par le média russe Sport 24 à ce sujet, le portier de 26 ans a répondu : « Quand cette nouvelle a-t-elle été diffusée ? La nuit ? Je dormais. Je pense qu’il ne faut croire que les informations provenant de médias officiels. Le reste est indigne de foi« .