Mercato : Matvey Safonov va s’engager pour 5 ans au PSG !

Piste surprise du PSG, le russe Matvey Safonov va bel et bien signer à Paris. Le gardien de but du FK Krasnodar sera donc la première recrue de l’été 2024.

Un dossier dont le dénouement est proche, très proche. C’est un nom qui revenait très souvent dans la presse ces derniers jours : Matvey Safonov. Il fallait trouver une doublure à Gianluigi Donnarumma après le départ libre de Keylor Navas. Recruté l’été dernier et apprécié par le staff parisien, Arnau Tenas n’aurait pas apporté les garanties pour concurrencer le portier italien. Ainsi, Luis Campos s’est penché sur le grand russe d’1m92, et force et de constater que l’affaire est allée très vite.

🚨 Matvey Safonov est à Paris pour passer sa visite médicale !



Safonov est à Paris

Selon les informations du très fiable Fabrice Hawkins, le portier russe est d’ores et déjà à Paris pour passer sa visite médicale ! Il s’engagera par la suite avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029. L’accord est total entre les Rouge & Bleu et le FK Krasnodar. Le journaliste russe Anar Ibrahimov a d’ailleurs révélé que Luis Enrique avait échangé avec le capitaine de 25 ans pour lui manifester sa volonté de l’avoir dans l’effectif parisien. Un gardien critiqué pour son jeu au pied, mais dont le profil a l’air de fortement plaire au technicien espagnol. Matvey Safonov sera donc la première recrue estivale du PSG.