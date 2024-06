Mercato – Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Tout est ok entre les parties. Ne manque plus que l’officialisation.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger son contrat et donc de quitter le club libre. Sa destination, même s’il ne l’a jamais dévoilé, ne fait aucune surprise. Il va rejoindre le Real Madrid, club qui le suit ardemment depuis le début de sa carrière et qui avait été proche de se l’offrir à deux reprises (2017 et 2022). Jamais deux sans trois, comme on dit. Le suspense, qui n’en était pas un, devrait très rapidement prendre fin.

Le « suspense » va bientôt prendre fin

Ce dimanche après-midi, Fabrizio Romano a sorti son traditionnel Here We Go ! sur le dossier du futur ex-numéro 7 du PSG. Le spécialiste du mercato explique que l’international français a signé tous les documents nécessaires pour une arrivée au Real Madrid. Comme annoncé ces derniers jours un peu partout, l’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid devrait intervenir en début de semaine prochaine. Fabrizio Romano conclut en rappelant que l’attaquant (25 ans) a pris sa décision pour son avenir en février dernier. Il peut désormais être considéré comme un joueur du Real Madrid, conclut Fabrizio Romano.