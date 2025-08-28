Mercato – Michael Olise, une cible de rêve pour le PSG ?

Michael Olise brille avec le Bayern Munich. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Bavarois, l’international français serait une cible de rêve pour le PSG dans le futur.

Durant chaque mercato, le PSG est associé à de très nombreux joueurs. Même si le marché estival 2025 touche à sa fin et que le club de la capitale ne devrait pas se renforcer avec une quatrième recrue, sauf si un départ inattendu devait se produire avant lundi soir, les dirigeants parisiens prospectent tout de même en vue des prochaines fenêtres de mercato. Si les champions d’Europe semblent bien fournis au poste d’ailier, ils ne seraient pas contre s’offrir, dans un futur proche, Michael Olise.

Le Bayern Munich serein dans ce dossier

L’international français, auteur d’une saison XXL avec le Bayern Munich la saison dernière (55 matches toutes compétitions confondues, 20 buts et 23 passes décisives), et déjà auteur de trois buts en trois matches lors de cet exercice 2025-2026, attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens, selon les informations de Florian Plettenberg. Le journaliste pour Sky Sport Deutschland indique que le PSG fait partie de ces prétendants. Michael Olise serait même une cible de rêve du PSG pour le futur. Malgré cela, le club allemand serait serein dans ce dossier. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Bavarois, Michael Olise est appelé à devenir l’une des figures emblématiques du Bayern dans les années à venir. Florian Plettenberg conclut en expliquant que le contrat de l’international français ne comporte pas de clause libératoire.