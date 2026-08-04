Mercato : Mika Godts pousse pour rejoindre le PSG

Alors que les discussions se poursuivent entre le PSG et l’Ajax pour Mika Godts, le joueur, lui, pousse pour que ce deal se fasse.

Nouvelle priorité parisienne sur ce mercato, Mika Godts fait l’objet de discussions entre le Paris Saint-Germain et l’Ajax. Une première offre, d’un montant de 40 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, a déjà été faite, en vain. Mais Luis Campos devrait rapidement revenir à la charge bien aidé par la volonté du joueur de 21 ans de rejoindre les doubles champions d’Europe.

Le PSG va revenir à la charge pour Mika Godts

En effet, selon Sacha Tavolieri, Mika Godts pousse pour son transfert. Son agent avait d’ailleurs déjà annoncé la couleur il y a quelques jours en réclamant un bon de sortie. De son côté, le PSG préparerait une nouvelle offensive, tandis que les attentes ajacides se précisent de plus en plus dans ce dossier.

Pour laisser filer Mika Godts, le club néerlandais attendrait pas moins de 65 millions d’euros selon Sacha Tavolieri. L’idée serait de récupérer 50 millions d’euros en base fixe, plus 15 millions d’euros de bonus. Mais Luis Campos, comme à son habitude, tentera très certainement de faire baisser ce package total de quelques millions.