Mercato : Mika Godts vers le PSG, un nouvel indice tombe !

Alors qu’il est proche du PSG, Mika Godts ne prendra pas part à l’amical de l’Ajax contre Volendam. Le joueur n’est pas dans le groupe des Ajacides.

Depuis quelques heures, le Paris Saint-Germain a bien avancé sur le recrutement de Mika Godts. L’agent du principal intéressé a même confirmé un accord avec le club de la capitale. Les négociations avec l’Ajax devraient donc s’intensifier très prochainement. Et, hasard ou pas, l’ailier gauche, qui a pris part à toutes la préparation de son club, n’est pas dans le groupe néerlandais pour défier Volendam ce dimanche.

Un transfert en bonne voie

🔴 Mika Godts est 𝗔𝗕𝗦𝗘𝗡𝗧 du groupe de l'Ajax pour affronter le FC Volendam aujourd'hui ! ❌



Direction Paris. ❤️💙🔜 pic.twitter.com/LfOb18cJXN — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) August 2, 2026

Forcément, alors que son agent a déjà publiquement annoncé la volonté de Mika Godts de rejoindre le PSG cet été, cette absence n’est pas surprenante. Jouer comporte un risque de blessure pouvant largement compromettre ce transfert. Visiblement, les choses avances donc dans le bon sens. Pour rappel, ce dossier, qui n’est apparemment pas lié au départ de Bradley Barcola mais d’Ibrahim Mbaye, est estimé à environ 50 millions d’euros par différentes sources.