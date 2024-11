Le PSG continue d’affiner les contours de son effectif et devrait se montrer actif en ce sens lors du prochain mercato hivernal. Si des arrivées pourraient être enregistrées, dans le sens des départs des dossiers pourraient également se conclure.

Si les récentes informations dans la rubrique mercato pour le PSG font écho d’un vif intérêt pour Abdukodir Khusanov, défenseur central ouzbek du RC Lens, le club de la capitale pourrait lui faire une place avec un départ programmé. En effet, selon Foot Mercato, Milan Skriniar aurait donné son accord pour faire son retour en Série A et plus précisément rejoindre la Juventus Turin. Pour sa deuxième saison sous les cieux parisiens, l’international slovaque a vu l’arrivée de Willian Pacho comme un véritable frein, et les retours de blessures imminents de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez pourraient s’y ajouter. Ainsi, depuis le début de l’exercice 2024/2025 a pris part à seulement 5 rencontres toutes compétitions confondues. Un temps de jeu famélique pour le joueur de 29 ans qui l’a donc poussé à ouvrir la porte à un départ. L’aubaine de rejoindre la Juventus Turin s’est ainsi présenté à l’ancien de l’Inter Milan. Après l’intérêt des dirigeants Bianconeri de l’été dernier, la blessure de Gleison Bremer forfait pour le reste de la saison, a poussé le club de la Vieille Dame à réactiver la piste Milan Skriniar pour cet hiver.

Ainsi, toujours selon Foot Mercato, les discussions avec le Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà été entamées. Le club de la capitale attendrait de cette opération une somme importante, ce qui pourrait représenter un frein pour la Juventus Turin. Ainsi, les dirigeants transalpins tenteraient de faire baisser la note en souhaitant inclure des joueurs dans la transactions.