Mercato : Milan Skriniar en direction de la Turquie ?

A l’approche du mercato hivernal, le PSG est attendu pour se renforcer. Dans l’autre sens, le groupe de Luis Enrique pourrait s’alléger avec certains départs désirés par les dirigeants parisiens et le technicien espagnol.

Depuis le début de la saison, avec l’arrivée l’hiver dernier de Lucas Beraldo puis Willian Pacho au mercato estival 2024, le temps de jeu de Milan Skriniar a été considérablement réduit. Le retour de blessure de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe pourrait davantage compliquer la situation du défenseur central slovaque. Ainsi, l’ancien de l’Inter Milan est régulièrement cité dans la rubrique mercato pour un départ. La piste la plus évoquée est celle le menant à la Juventus Turin. Selon les derniers échos de la presse à ce sujet, un accord serait d’ores et déjà ficelé entre le joueur et le club de la Vieille Dame. Cependant, les exigences financières du PSG freineraient les tractations. C’est dans ce contexte que Galatasaray tenterait de doubler la Juve dans ce dossier. C’est en tous cas ce qu’affirme le média turc FotoMaç qui affirme que Okan Buruk et Abdullah Kavukcu, respectivement entraîneur et directeur sportif du club de Süper Lig, seraient actuellement à Milan afin d’avancer sur ce dossier. Là aussi, un frein financier pourrait entraver les pourparlers. En effet, Milan Skriniar n’aurait pas l’intention de faire une croix sur son salaire parisien.

Reste à savoir si Galatasaray, qui suit également Randal Kolo Muani toujours FotoMaç, parviendra à se montrer convaincant auprès du Paris Saint-Germain, mais aussi de Milan Skriniar.