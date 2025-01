Mercato -Milan Skriniar entre la Turquie et l’Angleterre ?

Milan Skriniar est l’un des joueurs dont le PSG souhaite se séparer cet hiver. L’international slovaque est pisté en Angleterre et en Turquie et devrait bientôt faire son choix.

Après Randal Kolo Muani, qui va rejoindre la Juventus Turin sous la forme d’un prêt sec de six mois, le PSG aimerait se séparer de Milan Skriniar. Arrivé libre de tout contrat lors du mercato estival 2023, l’international slovaque n’entre plus dans les plans de Luis Enrique (cinq matches toutes compétitions confondues). Malgré ce très faible temps de jeu, l’ancien de l’Inter Milan attise tout de même les convoitises.

Le PSG aimerait un prêt avec une option d’achat facile à lever

L’Equipe explique que le défenseur central est favorable à un départ du PSG lors de ce mercato hivernal. Et selon les informations du quotidien sportif, Milan Skriniar doit trancher entre deux destinations, l’Angleterre et la Turquie. « Outre Galatasaray, qui lui fait une cour assidue depuis plusieurs semaines, Fenerbahçe est aussi intéressé, selon la presse italienne. Le Championnat turc plaît à Milan Skriniar, car il se sait quasiment assuré d’une place de titulaire dans l’une ou l’autre équipe », avance L’Equipe. Du côté de la Premier League, l’international slovaque n’aurait pas la garantie de jouer tous les matches, lance le quotidien sportif. Aston Villa et Tottenham sont intéressés par lui. L’Equipe conclut en expliquant que le « club londonien a démontré ces derniers temps une réelle envie de le faire signer. Le PSG espère que l’accord se fera sous forme d’un prêt avec une option d’achat facile à lever. Au joueur de se décider. »