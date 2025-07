Mercato : Milan Skriniar ouvre la porte à un transfert à Naples

Après son prêt au Fenerbahçe, Milan Skriniar est de retour au PSG mais devra se trouver une porte de sortie pour avoir du temps de jeu. Le défenseur central, interrogé en Italie, ne ferme pas la porte au Napoli.

Si Luis Enrique ne comptait plus sur lui sous les cieux parisiens, Milan Skriniar a trouvé un point de chute en prêt du côté du Fenerbahçe l’hiver dernier. Un prêt concluant puisque après 23 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts et 2 passes décisives, le club turc souhaiterait rapatrier le défenseur central dans le cadre d’un transfert, selon les informations de Fabrizio Romano. Cependant, le Slovaque de 30 ans évalue lui toutes les possibilités. A l’occasion de la cérémonie d’adieu à Naples de Marek Hamsik, son compatriote, Milan Skriniar était présent et a été interrogé par CalcioNapoli24 sur un possible transfert dans le sud de l’Italie : « Stanislav Lobotka est l’un de mes meilleurs amis. J’adorerais jouer avec lui, qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Pour l’instant, tout est ouvert« , a-t-il rétorqué, laissant la porte grande ouverte. S’il reste sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, n’entrant pas dans les plans des dirigeants, de Luis Enrique et son staff, Milan Skriniar ne devrait pas s’éterniser au Campus PSG.