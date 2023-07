Mercato – Moment décisif pour la signature de Dembélé au PSG

Le Paris Saint-Germain est en recherche d’un ailier technique. Après l’offre de 30 millions d’euros rejetée par l’OL pour Bradley Barcola, le PSG fonce sur une autre piste, Ousmane Dembélé. Ce n’est pas le première fois que son nom est associé au club de la capitale. À en croire les dernières informations, il est très proche de signer à Paris.

Le PSG très optimiste dans ce dossier

C’est le moment décisif pour le PSG. Selon RMC Sport, les prochaines heures seront décisives et tout le board parisien est mobilisé pour ce dossier. En effet, la clause libératoire à 50 millions d’euros est valable jusqu’au soir du 31 juillet, soit dans un peu plus de 24h. Si Paris ne s’aligne pas avant, le tarif va doubler. Et toujours selon RMC Sport, la tendance penche clairement vers une arrivée du joueur français dans la capitale française.

Après le rejet de l’offre à 30 millions d’euros pour Barcola, le PSG a donc changé de cible. Et même si les Rouge & Bleu devraient offrir 50 millions d’euros au Barça pour Dembélé, c’est au joueur de décider, rappelle le journaliste italien Fabrizio Romano. Soit il rejoint le PSG cet été, soit il prolonge avec le FC Barcelone. En revanche, il y a de fortes chances que l’attaquant choisisse le PSG. Le club de la capitale est très optimiste selon Djamel sur Twitter. Le dossier a grandement évolué ces dernières heures.

Pour rappel, Ousmane Dembélé est séduit par le projet parisien et ne viendrait pas remplacer Kylian Mbappé. C’est ce qu’avait expliqué le journaliste Fabrice Hawkins deux jours plus tôt.

