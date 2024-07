À la recherche d’un élément offensif cet été, le PSG pourrait être l’un des acteurs d’un énorme jeu de chaises musicale en attaque.

Alors que le PSG retrouvera le chemin de l’entraînement dans quelques jours, le 15 juillet prochain, Luis Enrique attend encore des recrues pour aborder au mieux cette saison 2024-2025. À ce jour, seuls Matvey Safonov et Gabriel Moscardo sont les nouvelles têtes de l’effectif parisien. Mais la direction des Rouge & Bleu travaillent pour renforcer le groupe et notamment en attaque. Et le club de la capitale pourrait être au coeur d’un jeu de chaises musicales en Europe dans le secteur offensif.

Osimhen au PSG pour compenser un départ de Kolo Muani ?

En effet comme le rapporte Gianluca Di Marzio, une arrivée d’Alvaro Morata à l’AC Milan pourrait entraîner un chamboulement dans le secteur offensif de plusieurs clubs européens. Pour compenser le départ de l’Espagnol, l’Atlético de Madrid de Diego Simeone va scruter le marché des transferts et pourrait s’intéresser à une arrivée de Randal Kolo Muani. L’attaquant du PSG fait partie d’une short-list aux côtés d’Artem Dovbyk (Gérone). Reste à savoir si le principal concerné sera ouvert à un départ un an seulement après son arrivée à Paris et alors qu’il a récemment clamé son désir de poursuivre chez les Rouge & Bleu.

Si cela se réalise, les champions de France en titre pourraient piocher du côté du Napoli. Alors que la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia n’avance pas, la direction parisienne pourrait réactiver le dossier Victor Osimhen. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club italien, l’international nigérian possède un bon de sortie pour cet été, au contraire de son coéquipier géorgien. « Pour l’heure, la piste du PSG est l’une des plus chaudes pour Osimhen : alors que la Premier League semble s’éloigner, la seule alternative reste la Saudi Pro League, une solution que le Nigérian continue d’écarter », explique Gianluca Di Marzio, sans donner plus de détails sur le prix du joueur. De son côté, Naples pourrait remplacer son attaquant de 25 ans par Romelu Lukaku, toujours sous contrat avec Chelsea.