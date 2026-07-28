Mercato – Naoufel El-Hannach va repartir en prêt

Déjà prêté au Montpellier HSC la saison passée, le défenseur de 19 ans Naoufel El-Hannach va repartir en prêt au MHSC pour la saison 2026-2027.

Après Gabriel Moscardo (Espanyol Barcelone) et Renato Marin (CD Nacional), le PSG est en passe de boucler un troisième prêt lors de ce mercato estival. De retour après une année au Montpellier HSC, Naoufel El-Hannach a déjà trouvé un point de chute. Et le défenseur de 19 ans ne sera pas dépaysé.

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Une nouvelle saison au MHSC

En effet, comme le rapporte L’Équipe, le défenseur de 19 ans va de nouveau être prêté au MHSC, pensionnaire de Ligue 2. Alors qu’il était prévu qu’il reprenne l’entraînement avec le groupe professionnel ce lundi, Naoufel El-Hannach a donc décidé de quitter Paris pour rejoindre le sud de la France. Le quotidien sportif ne précise pas si ce prêt est assorti d’une option d’achat. Pour rappel, Naoufel El-Hannach est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. La saison passée, l’international U20 marocain avait disputé 23 matchs sous les ordres de Papus Camara, contribuant à la 8e place du MHSC en Ligue 2.