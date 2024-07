Mercato : Naples a fixé son prix pour Victor Osimhen

Le PSG passe la seconde sur ce mercato estival et a relancé la piste le menant à Victor Osimhen. Les informations affluent et l’arrivée du Nigérian n’a jamais été aussi proche pour le club de la capitale. Cependant, les négociations restent à mener avec le club de Naples.

Après une saison avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sur le front de son attaque, le PSG ne semble pas satisfait du rendement de ses deux offensifs. C’est en tous cas ce que peut laisser comprendre l’intérêt prononcé pour Victor Osimhen. En effet, ces dernières heures, l’arrivée du Nigérian sous les cieux parisiens n’a jamais été aussi proche. Les dernières informations sont unanimes, le Paris Saint-Germain avance sur cette pistes, et le joueur souhaiterait rejoindre le club de la capitale. Plus encore, selon Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, le numéro 9 napolitain pourrait forcer son départ en ne se présentant plus aux entraînements d’Antonio Conte. Sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2026, Victor Osimhen ne quittera pas le sud de l’Italie à n’importe quel prix. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du Parisien qui évoquent la volonté des dirigeants napolitains d’en tirer 130 millions d’euros ! C’est le massage que ces derniers font passer à leurs homologues du Paris Saint-Germain à l’occasion des négociations en cours. Un montant qui semble exagéré quand on sait que le PSG n’est pas enclin de l’autre côté à s’approcher des 100M€ pour Joao Neves. Les tractations entre les deux clubs se poursuivent, pour un dossier qui a été relancé par Luis Campos lui-même, qui connaît bien le joueur qu’il a fait venir lorsqu’il était en place du côté du LOSC. Cependant, à ce stade des négociations, aucune offre n’a été faite par le PSG à Naples, qui n’a par ailleurs pas encore pensé à inclure un des joueur dans la balance pour faire baisser le prix de Victor Osimhen.

🚨 Naples a fixé le prix pour Victor Osimhen (c’est en tout cas le message qu’ils font passer) : 130M€.

Aucune offre n’a été faite par le PSG pour le moment, même si l’intérêt est réel ❌🇳🇬



[@LeMechenoua] pic.twitter.com/v1BdW4ABjB — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 17, 2024 X : @CanalSupporters

Toujours selon Le Parisien, le recrutement de Victor Osimhen marquerait « un changement de cap » du mercato du Paris Saint-Germain. En effet, dans les plans initiaux, la paire Luis Campos – Luis Enrique n’avait pas planifié de recruter d’avant-centre, ni même d’ailier capable de jouer en faux pied, ce qui correspond à un poste auquel peut évoluer Désiré Doué, pour qui le PSG a fait une offre au Stade Rennais il y a quelques heures.