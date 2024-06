Le mercato estival a débuté et le premier feuilleton du PSG avec. En effet, avec la volonté de remplacer Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens semblent avoir ciblé Khviha Kvaratskhelia. En ayant avancé leurs pions pour une prolongation de contrat, leurs homologues de Naples pensaient tenir la corde, avant un véritable rebondissement ces dernières heures.

Les supporters et observateurs du Paris Saint-Germain pensaient devoir enterrer la piste Khvicha Kvaratskhelia après les derniers échos de la presse en France et en Italie qui avançaient une prolongation de contrat pour l’attaquant de 23 ans. Cependant, sous les cieux parisiens plus qu’ailleurs, le marché des transferts réserve son lot de surprise. Ces dernières heures, un rebondissement de taille a fait son entré en jeu, une sortie médiatique de l’agent du Géorgien : « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas. Je n’ai pas parlé de cette question avec Khvicha, le plus important pour lui, c’est l’équipe nationale. Notre objectif est l’équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets, a déclaré Mamuka Jugeli, au média Sport Imedi. Dans la foulée, le père du numéro 77 du Napoli y est également allé de sa déclaration : « Je ne veux pas que Khvicha reste à Naples. Il a travaillé avec 4 entraîneurs différents en deux ans (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona et Luciano Spalletti), cela m’inquiète beaucoup, il décidera lui-même, même si c’est inconfortable pour moi. Je n’ai pas parlé de ce sujet avec Khvicha, je ne le ferai pas avant la fin de l’Euro 2024« .

A lire aussi : Mercato – L’entourage de Kvaratskhelia part au bras de fer avec le Napoli

La réaction qui ne se fait pas attendre

A ces deux déclarations, le Napoli n’a pas tardé à répondre avec un communiqué officiel on ne peut plus ferme : « En référence aux déclarations de l’agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de trois ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n’est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l’avenir d’un joueur sous contrat avec Naples mais bien le club !!! Fin de l’histoire« .

Outre ce communiqué officiel, le club du sud de l’Italie devrait agir également sur le terrain. En effet, selon les dernières informations de la Corriere dello Sport, à peine arrivé de la Juventus Turin, le directeur sportif napolitain, Giovanni Manna, devrait se rendre en Allemagne afin de rencontrer Khvicha Kvaratskhelia et son agent durant cet Euro 2024. Un déplacement qui devrait se faire après la présentation d’Antonio Conte comme nouveau coach de Naples, soit, après le 26 juin prochain. Une rencontre entre le club et le clan de son joueur qui affinera davantage les véritables positions de Kvaratskhelia et son entourage. Ces déclarations sont-elles réelles ? Ou est-ce un coup de pression pour obtenir le meilleur contrat possible ?