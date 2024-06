Mercato : Naples prêt à céder Kvara au PSG ?

Alors que le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG semblait prendre du plomb dans l’aile, une information venant d’Italie est venue redonner de l’espoir dans ce dossier.

Les dernières informations indiquent que le Paris Saint-Germain envisage sérieusement de recruter l’ailier du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, pour en faire le digne successeur de Kylian Mbappé. Cette perspective semble séduire le joueur, qui a d’ores et déjà un accord avec Paris, et qui est actuellement avec l’équipe nationale géorgienne pour disputer le premier Euro de son histoire. Cependant, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, connu pour sa fermeté en affaires, n’accueille pas favorablement cette opération. En effet, l’Italien ne compte pas céder aux 110 millions d’euros proposés par le PSG. L’objectif est clair : prolonger le contrat de Khvicha. De Laurentiis souhaite amorcer un nouveau cycle avec Antonio Conte, le néo-coach du Napoli qui sera bientôt officialisé. Ce dernier espère voir « Kvara » prolonger son contrat afin de démarrer cette aventure avec ambition. Une inflexibilité manifeste, qui pourrait finalement cacher une faille.

Naples baisse la garde

Selon nos confrères italiens de la Gazzetta Dello Sport, le Napoli aurait ouvert la porte à un départ de son numéro 77 ! Les Gli Azzuris seraient prêt à le lâcher contre une offre de 120M€, soit 10M€ de plus que la précédente offre parisienne. Antonio Conte souhaite de la clarté, et veut à tout prix rencontrer le joueur au plus vite après l’Euro pour sceller le dossier. Sans oublier que le clan de « Kvara » a déjà un accord avec le PSG pour un contrat avec un salaire de 7M€ par saison ! Le dossier s’annonce brûlant et pourrait connaître des avancées significatives sous peu si la Géorgie se fait éliminer dès les poules de l’Euro 2024.