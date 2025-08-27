Mercato – Négociations avancées entre le PSG et la Juventus pour Kolo Muani

Concentré sur les départs en cette fin de mercato, le PSG a avancé dans les discussions avec la Juventus afin de céder Randal Kolo Muani.

Dans cette dernière ligne droite de ce mercato estival 2025, le PSG doit encore gérer quelques dossiers dans le sens des départs. Et deux cas cristallisent les attentions depuis quelques jours : Gianluigi Donnarumma et Randal Kolo Muani. Après un prêt de six mois concluant à la Juventus Turin (10 buts et 3 passes décisives en 22 matches), l’international français avait seulement pour ambition de poursuivre sa carrière dans le Piémont mais devait se montrer patient à quelques jours de la fermeture du marché des transferts.

Un prêt de 5M€ assorti d’une obligation d’achat de 55M€

Et selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations sont avancées entre le PSG et la Juventus Turin pour l’arrivée de Randal Kolo Muani. Cela devrait se faire sous la forme d’un prêt de 5M€ assorti d’une obligation d’achat de 55M€. Les deux formations discutent encore des conditions pour activer l’obligation d’achat.

De son côté, le journaliste Matteo Moretto confirme les discussions avancées entre le PSG et la Juve pour un prêt payant de 5M€ plus une obligation d’achat de 55M€ pour Randal Kolo Muani. Les deux clubs doivent encore se mettre d’accord pour finaliser les derniers détails de la transaction.

