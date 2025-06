Mercato : Négociations en cours entre la Juve et le PSG pour Randal Kolo Muani

En pleine Coupe du Monde des Clubs, le PSG négocie avec la Juventus Turin pour Randal Kolo Muani. L’attaquant français dispute la compétition avec les Bianconeri, et se dirige vers une prolongation de l’aventure avec les turinois.

En manque de temps de jeu et n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a pris la direction de la Juventus Turin en prêt au cours du mercato hivernal dernier. A la fin de la saison 2024 / 2025, le prêt a été prolongé pour la Coupe du Monde des Clubs. Le club de Série A négocierait aujourd’hui avec le PSG afin de pouvoir compter sur l’attaquant français en 2025 / 2026. En effet, la Gazzetta dello Sport affirme que des pourparlers se tiennent autour d’un nouveau prêt avec obligation d’achat cette fois-ci. Cette dernière s’élèverait à 40 millions d’euros, et entrerait donc dans les négociations en plus de son salaire. Sous les cieux parisiens, Randal Kolo Muani touchait près de 7M€ par an, et la Juve doit négocier avec le joueur afin de s’y retrouver.

Sur le plan contractuel, à l’issue de la Coupe du Monde des Clubs, Randal Kolo Muani sera à nouveau un joueur du PSG en attendant les négociations entre les deux clubs. Ainsi, l’ancien de l’Eintracht Francfort reste encore lié au club de la capitale jusqu’en juin 2028.