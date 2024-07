En quête de renfort sur le plan défensif, le PSG semblait avoir coché le nom de Leny Yoro comme priorité absolue. Cependant, rapidement, le jeune défenseur du LOSC a fait savoir sa volonté de rejoindre le Real Madrid, éliminant ainsi une piste pour le club de la capitale.

La défense du PSG, un an après le mercato estival 2023, reste un chantier sur lequel travaillent les dirigeants du club. En effet, le niveau affiché par Milan Skriniar, le retour difficile à la compétition de Presnel Kimpembe, la blessure de Lucas Hernandez ou encore l’inexpérience de Lucas Beraldo, tant de paramètres qui suffisent à Luis Campos et Luis Enrique de tenter de renforcer l’arrière garde Rouge & Bleu. C’est dans ce contexte que le nom de Leny Yoro a été associé au Paris Saint-Germain avec insistance ces dernières semaines. Cependant et rapidement, le défenseur français aurait affiché sa volonté de rejoindre le Real Madrid, qui a également coché le nom du natif de Saint-Maurice (94). Ce lundi, les dernières informations en provenance d’Espagne vont dans ce sens. En effet, selon Matteo Moretto, du média Relevo, les négociations seraient en cours entre le Real Madrid et le LOSC pour Leny Yoro. S’il a été espéré du côté du PSG, le défenseur des Dogues a toujours fait de son transfert au Real Madrid sa priorité selon notre confrère espagnol. A ce stade, rien n’est officiel pour l’avenir de Leny Yoro à qui il reste un an de contrat dans le nord de la France, mais la piste semble à oublier pour le Paris Saint-Germain.