Mercato – Newcastle bloque Isak, un impact sur les dossiers Kolo Muani et Ramos ?

Ces dernières semaines, Newcastle cherchait un remplaçant à Alexander Isak, fortement courtisé par Liverpool. Parmi eux, deux joueurs du PSG. Mais les Magpies auraient décidé de ne pas vendre leur international suédois, ce qui aura un impact sur l’avenir de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Après avoir recruté Hugo Ekitike, Liverpool souhaiterait encore renforcer son attaque avec Alexander Isak. Le club de la Mersey aurait proposé plus de 120 millions d’euros pour l’international suédois. Mais Newcastle a repoussé cette offre. Les Magpies voudraient trouver un remplaçant à l’ancien de la Real Sociedad avant de le laisser filer. Plusieurs noms ont été annoncés ces dernières semaines, dont ceux de deux joueurs du PSG, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Newcastle ne compte pas le vendre cet été

L’international français, prêté par le PSG à la Juventus Turin lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025, serait même devenu la priorité de Newcastle pour renforcer son attaque. Malgré cela, l’ancien nantais n’aurait qu’un souhait pour son avenir, retourner à la Juve. Mais un gros détails pourrait mettre fin aux rumeurs autour de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani chez les Magpies. En effet, selon les informations du Telegraph, Newcastle aurait fait savoir à Alexander Isak qu’il bloquait son transfert vers Liverpool et qu’il ne comptait pas le transférer lors de ce mercato estival. Le média anglais conclut en expliquant que le joueur était furieux après l’annonce de ses dirigeants.