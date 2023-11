Dans une impasse sportive au PSG, Hugo Ekitike pourrait voir sa situation se décanter au cours du prochain mercato hivernal. En effet, selon les informations de Ben Jacobs, au cours de l’hiver prochain, Newcastle pourrait revenir à la chargé, malgré le passif entre le club de PL et l’attaquant parisien.

Au moment d’arriver au Paris Saint-Germain au cours de l’été 2022, Hugo Ekitike et son entourage comptent déjà une négociation avec un club étranger : Newcastle. Cependant, dans l’attente de la prise de fonction de Luis Campos à l’époque, le clan du numéro 44 du PSG a fait patienter le board des Magpies malgré l’accord entre le club du nord de l’Angleterre et le Stade de Reims. Après une saison sous les cieux parisiens, Hugo Ekitike est devenu un indésirable au Campus PSG, notamment suite à la gestion du mercato estival du côté de son entourage. En effet, désireux de le vendre à l’Eintracht Francfort afin de faciliter l’opération avec Randal Kolo Muani, les dirigeants du club de la capitale ont fait face aux négociations dans leur dos avec Crystal Palace de l’agent de l’ancien rémois, Karl Mwalako Buchmann. Ce dernier s’est toutefois montré trop gourmand. C’est en tous cas ce qu’affirme Ben Jacobs, en soulignant les refus des offres de l’Eintracht Francfort et du Zénith Saint-Pétersbourg respectivement de 35 et 40 millions d’euros. L’idée du clan d’Hugo Ekitike était de rebondir en en prêt Premier League, en vain, malgré les efforts de West Ham, Everton et donc Crystal Palace. Toujours selon notre confrère britannique Ben Jacobs, les honoraires trop importants réclamés par l’agent de l’attaquant de 21 ans auraient été un véritable frein. Si Karl Mwalako Buchmann affirme défendre les intérêts de son client, plusieurs sources dans le milieu du football affirment avoir été découragé par les exigences financières. Un contexte qui amène Hugo Ekitike à être en conflit ouvert avec le Paris Saint-Germain, à l’image de son temps de jeu inexistant sous les cieux parisiens, de son absence des groupes officiels ou encore de la liste des joueurs UEFA. Concernant le mercato estival 2023, les informations du Caught offside affirment que le PSG a été décu de la manière dont son joueur a géré la situation, estimant que ce dernier a fait perdre du temps à son club ainsi qu’aux prétendants, en privilégiant l’argent au sportif. En interne, Hugo Ekitike ne serait plus considéré comme un bon élément, sur le plan sportif ou humain.

Un avenir acté

En ce sens, une porte de sortie lui est recherchée. Un prêt ou une vente, Hugo Ekitike ne devrait plus être parisien en 2024. Désireux de traverser La Manche, l’opportunité de rejoindre Newcastle pourrait une nouvelle fois se présenter au Français. Cependant, l’actuel 7e de Premier League privilégierait davantage un prêt afin de s’attacher les services du joueur. Ce dernier pourrait être associé à une option d’achat. Toujours selon les informations de Ben Jacobs, l’option du prêt est privilégiée en raison du fair-play financier qui se dresse face aux dirigeants de Newcastle, mais aussi en raison des pourparlers passés entre le représentant du joueur et le directeur sportif des Magpies, Dan Ashworth. Pour le Paris Saint-Germain, la page semble tournée également. Les dirigeants du club de la capitale écouteront toutes les propositions, avec tout de même une préférence pour une vente. Si une offre allant de 35 à 40 millions venait à arriver, les dirigeants parisiens conseilleraient fortement à leur joueur de l’accepter. Le joueur de son côté est prêt à plier bagage en janvier prochain, et tirer un trait sur ce passage on ne peut plus compliqué de sa carrière.