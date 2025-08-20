Mercato : Newcastle se rétracte pour Gonçalo Ramos

A l’occasion de ce mercato estival 2025, le PSG a comme volonté de dégraisser son effectif. Ainsi, le nom de Gonçalo Ramos a régulièrement été cité sur le marché des transferts, notamment du côté de Newcastle.

En 2024 / 2025, Gonçalo Ramos a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan statistique de 19 buts et 6 passes décisives. Cependant il est seulement le 16e joueur le plus utilisé par Luis Enrique au cours de cette saison historique du Paris Saint-Germain avec 1 812 minutes passées sur le pré. Ainsi, s’il n’a pas la meilleure place dans la hiérarchie des attaquants parisiens, le Portugais n’a tout de même aucune volonté de quitter le club de la capitale. Même si son nom a régulièrement été cité du côté de Newcastle après l’échec des Magpies sur le dossier Benjamin Sesko, Gonçalo Ramos a déclaré en zone mixte après la victoire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham : « Oui je reste au PSG. Je suis prêt à être là quand l’équipe a besoin de moi« . Aujourd’hui, nos confrères britanniques de TimesSport évoquent une rétractation de la part de Newcastle dans ce dossier, ne souhaitant pas essuyer un nouveau refus sur le marché des transferts, et faisant face à un montant de 75 millions d’euros attendu par les dirigeants du PSG jugé trop important.