Mercato : Neymar souhaite quitter le PSG

Le mercato estival du côté du PSG est tout sauf un long fleuve tranquille ! Après le dossier Mbappé, un autre feuilleton s’ouvre, celui de Neymar. Le Brésilien aurait fait part de sa volonté de quitter le club de a capitale à ses dirigeants.

Alors qu’il assurait il y a quelques semaines vouloir rester au Paris Saint-Germain « avec ou sans l’amour des supporters » au micro du journaliste brésilien Casimiro Miguel sur YouTube, la tendance semble s’être inversée. En effet, selon nos confrères de L’Equipe, Neymar aurait fait part à Nasser Al-Khelaïfi de son souhait de quitter le Paris Saint-Germain. Après six saisons en Rouge & Bleu, le Brésilien « est décidé à retourner à Barcelone« . Au retour de la tournée estivale asiatique, le meneur de jeu parisien aurait réuni son agent Pini Zahavi et ses proches à son domicile à Bougival (78) ce dimanche « et tous ont convenu qu’il fallait tourner la page parisienne, une bonne fois pour toutes« . Toujours selon les informations de L’Equipe, Neymar garde en tête le rassemblement de supporters au mois de mai dernier devant chez lui, un épisode qui aurait traumatisé le numéro 10 du PSG : « Il (Neymar ; NDLR) a le sentiment que le club ne protège pas assez ses joueurs de l’extérieur et se sent exposé comme il ne l’avait jamais été lorsqu’il évoluait à Barcelone« .

S’il est décidé à rejoindre le FC Barcelone, les dirigeants catalans verraient d’un bon œil un retour de Neymar : « Tout le monde sait que le Barça le veut« , confie une source proche du dossier selon L’Equipe. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Paris Saint-Germain, un transfert de Neymar en Catalogne pourrait tout de même faire face à l’aspect financier. En effet, en prenant en compte les quatre années de contrat à racheter, l’indemnité de transfert et le salaire du Brésilien, le FC Barcelone pourrait avoir beaucoup de mal à finaliser l’opération.