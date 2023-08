Mercato : Neymar tout proche de l’Arabie Saoudite

Dans la foulée du match nul (0-0) du PSG face au FC Lorient, l’avenir de Neymar (re)pointe le bout de son nez dans l’actualité Rouge & Bleu. En effet, le divorce entre le club de la capitale et sa star brésilienne semble inéluctable selon les informations parues après la première journée de championnat.

Le feuilleton s’est accéléré depuis ce vendredi. En effet, c’est à ce moment que Luis Campos et Luis Enrique, selon RMC Sport, auraient annoncé à Juan Bernat, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Marco Verratti et Neymar, qu’ils n’entraient plus dans les plans du Paris Saint-Germain. Comme s’il ne manquait plus que ça du côté du Brésilien pour plier bagage. C’est en tout cas ce qui semble être le cas à en croire les dernières informations parues dans la foulée de la rencontre entre le PSG et le FC Lorient. Une première journée de Ligue 1 Uber Eats 2023/2024 à laquelle n’a pas participé Neymar, tant il n’a pas été convoqué par Luis Enrique dans le groupe. Officiellement le club de la capitale avance un virus, officieusement, le flou autour de l’avenir de Neymar est la raison de sa mise à l’écart. Et ce samedi soir, nos confrères d’RMC Sport affirment que « Neymar est à un pas de signer en Arabie Saoudite« . En effet, le PSG serait tombé d’accord avec Al-Hilal et le club saoudien serait proche d’un accord avec le Brésilien.

🚨🚨 💣💣 BREAKING

NEYMAR EST A UN PAS DE SIGNER EN ARABIE SAOUDITE



➡️ACCORD PSG Al-Hilal de plusieurs millions d’euros.



🔹Après 6 ans à Paris Neymar est très proche de la sortie. pic.twitter.com/byYpsM6CTb — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 12, 2023 Twitter : @FabriceHawkins

Aucun chiffre n’a filtré pour le moment, mais Fabrizio Romano évoque une « proposition importante » faite par Al-Hilal à Neymar. Selon des sources proches du dossier relayées par le journaliste italien, on parle dans ce transfert d’une « offre énorme« . Si l’accord est ficelé entre le club saoudien et le Paris Saint-Germain, le spécialiste du mercato avance « des négociations sont en cours pour parvenir à un accord complet ». Du côté du joueur, Fabrizio Romano affirme que « Neymar est tenté par cette possibilité« .