Mercato – N’Golo Kanté revient sur ses contacts avec le PSG

Le nom de N’Golo Kanté a souvent été associé au PSG. Mais le milieu de terrain n’a jamais rejoint le club de la capitale. L’international français a été interrogé sur la possibilité de signer un jour au PSG.

Lors de chaque mercato, le PSG essaye de se renforcer afin d’avoir une équipe compétitive dans toutes les compétitions. Le club de la capitale a recruté de nombreux milieux de terrain lors des derniers mercatos. Pour celui de 2024, les dirigeants parisiens recruteront sûrement dans ce secteur. Ces dernières années, le nom de N’Golo Kanté a souvent été associé au PSG. Mais l’actuel joueur d’Al-Ittihad en Arabie saoudite n’a jamais signé avec les champions de France, même si des contacts ont existé. Ce dimanche, dans une interview accordée à Téléfoot, il a évoqué une possible arrivée au PSG avant la fin de sa carrière.

« Si le PSG m’appelle demain ? Non, je ne pense pas »

« Un retour en Europe ? Ça, ce sont des questions auxquelles il faut réfléchir. C’est vrai que la Premier League, le football européen, quand on regarde de là-bas, ça vous parle toujours. Ça représente toujours quelque chose. Mais après, le fait de revenir, ça, je ne sais pas encore, c’est encore trop tôt. Si le PSG m’appelle demain ? Non, je ne pense pas. À un moment donné, à Paris, il y a eu des possibilités, des discussions, mais cela ne s’est pas fait. Aujourd’hui, j’ai vu leur parcours en Ligue des champions, ou en championnat, franchement, ils ont un bon milieu de terrain, une belle équipe, et ce n’est pas forcément quelque chose que je me mets en tête. »