Mercato – Nico Williams aurait dit non au PSG

Alors que le PSG a fait du recrutement d’un ailier sa priorité, le nom de Nico Williams a été avancé ces derniers jours. Mais le club de la capitale serait persuadé que l’international allait choisir la continuité en restant à l’Athletic Club.

Cet été, le PSG aimerait s’offrir un ailier afin de pallier le départ de Kylian Mbappé. De nombreux joueurs ont été accolés au club de la capitale, Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Kingsley Coman, Désiré Doué, Jadon Sancho ou bien encore Nico Williams. Ce dernier, qui a brillé avec l’Espagne lors de l’Euro 2024, a attisé les convoitises du PSG et du FC Barcelone. Alors que dans un premier temps, on évoquait un FC Barcelone en avance, les dernières rumeurs faisaient écho d’un dossier qui se jouerait finalement entre les Rouge & Bleu et son club actuel.

Le Barça toujours en course

Selon les informations de Sport, le PSG aurait demandé une réponse rapide du joueur sur son souhait pour son avenir afin de ne pas bloquer son mercato. Et le quotidien sportif espagnol affirme que le joueur aurait repoussé les avances du club de la capitale, même si Luis Enrique souhaitait le faire venir à Paris. Sport indique que si l’international espagnol aurait refusé de rejoindre le PSG, cela ne veut pas dire qu’il va rester dans son club formateur, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Le FC Barcelone est toujours à l’affût et veut réussir à le convaincre de poursuivre sa carrière en Catalogne. Mais la possibilité de rester à l’Athletic Club est aussi forte, conclut Sport.