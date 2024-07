Désireux de recruter un ailier offensif, le PSG considère Nico Williams comme une cible prioritaire. Et le principal concerné aurait fait son choix pour la saison à venir.

À la recherche d’éléments offensifs pour renforcer son attaque, le PSG cible depuis plusieurs semaines un ailier. Alors que la piste Khvicha Kvaratskhelia semble au point mort en raison de l’intransigeance du Napoli, le club parisien a rapidement cherché une autre solution. Ainsi, le nom de Nico Williams a fait son apparition. Auteur d’un Euro 2024 remarqué avec l’Espagne, l’ailier de 22 ans est également convoité par le FC Barcelone. Encore sous contrat avec l’Athletic Bilbao jusqu’en 2027, l’international espagnol n’a pas encore communiqué son choix.

Nico Williams pourrait rester une saison supplémentaire à l’Athletic Bilbao



Mais, le quotidien Sport apporte quelques informations sur le futur de Nico Williams, qui dispose d’une clause libératoire de 58M€ dans son contrat. Pour l’instant, le joueur n’a pas encore fait de choix définitif mais une tendance se dégage selon le quotidien catalan. Nico Williams pourrait rester une saison supplémentaire à l’Athletic Bilbao afin de respecter une promesse faite à son frère aîné Iñaki Williams, qui évolue également à l’Athletic. « Nico a promis à son frère Iñaki qu’il jouerait au moins une saison avec l’Athletic en Europe. Cette saison sera la première au cours de laquelle le duo pourra disputer ensemble l’Europa League, après avoir terminé à la cinquième place de la dernière Liga. » De plus, la famille du joueur serait plutôt favorable à ce que le joueur de 22 ans reste une saison de plus au sein du club basque. « Nico est plus enclin à écouter ses proches que les sirènes qui peuvent venir de l’extérieur », conclut Sport. De quoi mettre fin aux espoirs du PSG et du FC Barcelone pour cet été ?