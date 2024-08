Mercato : Nico Williams entre le PSG et l’Athlétic Bilbao

Avec la volonté de se renforcer offensivement sur les ailes, le PSG a ciblé plusieurs profils dont celui de Nico Williams. Cependant, les dernières informations freinent les velléités du club de la capitale sur cette piste.

Après avoir vu les noms de Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Jadon Sancho être associés au Paris Saint-Germain, c’est désormais celui de Nico Williams qui résonne sous les cieux parisiens. L’Espagnol bénéficie d’une clause libératoire de 58M€ dans son contrat avec l’Athlétic Bilbao. Un montant que peut facilement atteindre le PSG, à condition de convaincre le joueur et donc passer au-dessus de la case négociations avec le club basque. Dans cette piste, la concurrence du FC Barcelone faisait également office de frein pour le club de la capitale. En effet, depuis le début du marché des transferts, Nico Williams semblait promis aux Catalans, qui avaient en tête l’idée de l’associer sur les ailes à son compatriote et coéquipier en sélection : Lamine Yamal. Cependant, le transfert prend du plomb dans l’aile, et le FC Barcelone semble foncer sur Dani Olmo aux dernières nouvelles. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano qui évoque un accord trouvé entre le club de Liga et le joueur espagnol du RB Leipzig pour un contrat jusqu’en juin 2030.

Ainsi, le choix se restreint pour Nico Williams : poursuivre à l’Athlétic Bilbao ou se laisser tenter par le challenge au PSG ? Les dernières tendances poussent l’ailier à continuer avec son club formateur dans le cadre de son dernier contrat signé en décembre dernier jusqu’en juin 2027. Nos confrères du quotidien AS vont dans ce sens, en soulignant l’attente des Basques le 12 août prochain de Nico Williams à l’entraînement. Du côté du joueur, la possibilité de signer un nouveau contrat existe, et l’idée de disputer l’Europa League avec son club formateur serait un réel argument, et une réelle raison de poursuivre l’aventure. Le dernier tracas de l’Athlétic Bilbao sur ce mercato reste le PSG selon AS. Ces derniers soulignent tout de même qu’à ce stade du mercato, le club basque « n’a reçu aucun signal ni du joueur ni de son entourage selon lequel il paierait à la dernière minute les 58 millions de la clause« . Après les attentes trop élevées de l’AC Milan pour Rafael Leao, celles également trop élevées de Naples pour Khvicha Kvaratskhelia, le PSG devrait faire face à la volonté de Nico Willliams de poursuivre avec son club formateur, l’Athlétic Bilbao.