Mercato : Nico Williams finalement vers le FC Barcelone ?

Dans sa quête de renfort offensif, le PSG a fait de Nico Williams une piste ces dernières semaines. Pour attirer l’Espagnol, les dirigeants parisiens ont du composer avec la volonté du joueur de poursuivre avec l’Athlétic Bilbao, mais aussi avec la concurrence du FC Barcelone.

Depuis le départ acté de Kylian Mbappé, le PSG a multiplié les pistes pour renforcer l’aile gauche de son secteur offensif. Parmi celles-ci, le nom de Nico Williams est revenu avec insistance ces dernières semaines sous les cieux parisiens. Cependant, le club de la capitale semble avoir fait face à la volonté du joueur de poursuivre avec son club formateur, l’Athlétic Bilbao. Dans une vidéo publiée ces derniers jours sur les réseaux sociaux du club basque, le récente vainqueur de l’Euro 2024 avec La Roja a fait part de son impatience de débuter la saison. Dans sa volonté de communiquer positivement autour de son joyau de 22 ans, l’Athlétic Bilbao a de nouveau partager une vidéo le concernant sur ses réseaux sociaux : le changement de numéro. Jusqu’ici porteur du numéro 11 sur son dos, Nico Williams devrait désormais arborer le numéro 10. Une symbolique qui permet au club basque d’assoir sa volonté de garder son joueur et lui donner une place centrale dans son projet.

A propos de ce changement de numéro, Nico Williams a déclaré : « Je suis fier de recevoir le numéro 10 de Munian et de marquer l’histoire comme il l’a fait« . Toutefois, cela ne suffit pas à calmer les ardeurs en Catalogne. En effet, si la piste a pris du plomb dans l’aile pour le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone continue d’y croire. C’est en tous cas ce qu’affirme le quotidien Sport, qui avance un « oui » de Nico Williams devant la proposition faite par les dirigeants catalans. Nos confrères espagnols de Mundo Deportivo vont plus loin en parlant d’une volonté barcelonaise de boucler le transfert avant le 24 août, date de la 2e journée de Liga entre le FC Barcelone et l’Athlétic Bilbao.