Le nom de Nico Williams a résonné ces dernières semaines sous les cieux parisiens. C’est dans la volonté du PSG de se renforcer offensivement, notamment sur les ailes, que l’Espagnol a été associé au club de la capitale. Cependant, la piste a rapidement pris du plomb dans l’aile.

Les pistes se multiplient pour le PSG et sa quête de renfort offensif, et les échecs avec. Face aux exigences économiques de l’AC Milan pour Rafael Leao, de Naples pour Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale a coché le nom de Nico Williams. L’Espagnol qui sort d’un Euro 2024 avec La Roja on ne peut plus réussi, a longuement fait parlé de lui ces dernières semaines, voyant ainsi son nom être associé à une bataille sur le marché des transferts entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Cependant, si les deux clubs semblaient être de sérieux prétendants pour récupérer l’ailier de 22 ans, son club formateur et actuel est resté serein face aux possibles assauts sur la clause libératoire de son joueur à hauteur de 58M€. Si celle-ci peut paraître dérisoire pour un joueur tel que Nico Williams, elle a été intégrée au dernier contrat du joueur, signé en décembre dernier. Cependant, selon les derniers échos de la presse, la Basque aurait fait le choix de rester à l’Athlétic Bilbao, qui aurait en tête de le prolonger. Une information qu’a confirmé à demi-mot le principal intéressé au moment de son retour à l’entraînement à Lezama : « Salut les Athleticzales ! Je suis de retour et je suis impatient de démarrer la nouvelle saison. Allez l’Athletic !« , a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club de Liga.

👋🏿 Ongi etorri etxera, @willliamsssnico‼️



Nico Williams ya está en Lezama ❤️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/jkljokSq86 — Athletic Club (@AthleticClub) August 6, 2024 X : @AthleticClub

Si l’information n’acte pas définitivement la fin de la piste, le dossier semble prendre sérieusement du plomb dans l’aile, au moment où les premières discussions entre le PSG et Manchester United sont annoncés en Angleterre concernant Jadon Sancho.