Pisté par le PSG cet été pour renforcer son secteur offensif, Nico Williams pourrait finalement prendre la direction du FC Barcelone dès cet été.

À la recherche d’éléments pour renforcer son attaque, le PSG a multiplié les pistes durant ce mercato estival. Cependant, aucun nouveau renfort offensif n’est encore arrivé dans la capitale à quelques semaines de la fermeture de la période des transferts en France (le 30 août). Et pendant plusieurs jours, le PSG et le FC Barcelone se sont livrés un duel pour s’attacher les services de Nico Williams. Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Athletic Bilbao, l’international espagnol sort d’un Euro 2024 très réussi avec l’Espagne, vainqueure de la compétition. Ces dernières semaines, son avenir cristallisait l’attention. Pourtant, la dernière tendance était plutôt à une nouvelle saison dans son club formateur.

À lire aussi : Le PSG estime que Nico Williams est le profil idéal pour remplacer Mbappé

Nico Williams a dit « oui » au FC Barcelone

Ains, les Parisiens et Barcelonais auraient pu revenir à la charge l’été prochain. Mais selon les informations de Sport, ce dossier aurait pris un nouveau tournant. En effet, le club catalan gardait espoir pour attirer l’ailier de 22 ans dès cet été. Et selon des sources internes du Barça, Nico Williams aurait dit « oui » pour une arrivée dans les semaines à venir. Désormais, les Azulgrana doivent trouver la structure financière nécessaire pour payer la clause libératoire de 62M€ du joueur. Le Barça est convaincu de pouvoir boucler le transfert de l’Espagnol dès la semaine prochaine. « Si tout va bien et que, comme l’assure le club, le joueur a donné son accord définitif, la signature sera finalisée », conclut le média catalan. En attendant de savoir comment sera réglé ce transfert, le board catalan est parvenu à séduire le joueur lors d’une réunion avec son agent. Une autre piste offensive qui semble donc s’éloigner pour le PSG dans ce mercato estival.