Mercato – Noah Nsoki va rejoindre le Dinamo Zagreb

Comme de nombreux Titis cet été, Noah Nsoki a décidé de quitter son club formateur. L’attaquant de 19 ans va prendre la direction de la Croatie, où il s’engagera avec le Dinamo Zagreb.

Un nouveau Titi est sur le point de quitter son club formateur. À l’instar de nombreux coéquipiers de l’équipe U19, Noah Nsoki a décidé de quitter le PSG cet été. À un an de la fin de son contrat, l’ailier de 19 ans va poursuivre sa carrière à l’étranger.

À lire aussi : Vers un prêt en Ligue 2 pour Khalil Ayari

50 % sur une future revente

En effet, selon les informations du Parisien, qui confirment celles de certains médias croates, le Titi va relever un nouveau défi en Croatie. Noah Nsoki va s’engager avec le Dinamo Zagreb, champion de Croatie. Un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs. Encore sous contrat jusqu’en 2027, le PSG a décidé de libérer son joueur de sa dernière année de contrat en échange d’un pourcentage de 50 % sur une future revente, précise LP. « Il devrait pouvoir voyager d’ici la fin de la semaine afin de compléter son engagement avec sa nouvelle équipe », conclut le quotidien francilien. La saison passée, Noah Nsoki avait disputé deux rencontres avec le groupe professionnel : en 32e de finale de la Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot (victoire 4-0, 35 minutes disputées), puis en Ligue 1 contre le Paris FC (victoire 2-1, 7 minutes disputées).