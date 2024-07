Mercato : Noha Lemina prend la direction d’Annecy (L2)

Le PSG voit les pistes se multiplier au cours de ce mercato estival 2024. Cependant, le club de la capitale doit également travailler dans le sens des départs. C’est dans ce contexte que le dossier Noha Lemina se pose sur la table des dirigeants parisiens.

Au PSG depuis l’été 2020, Noha Lemina ne devrait pas s’éterniser sous les cieux parisiens. Après deux prêts non concluants du côté de la Sampdoria puis de Wolverhampton, le titi parisien devrait quitter son club formateur, dans le cadre d’un transfert sec cette fois-ci. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe qui évoquent un départ vers Annecy (L2). Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Paris Saint-Germain, Noha Lemina avait intégré le groupe des indésirables au Campus PSG et ne s’entraînait pas sous les ordres de Luis Enrique. Selon les indiscrétions de Loïc Tanzi, l’entourage du joueur est d’ores et déjà sur place à Annecy afin de tenir un ultime rendez-vous avec le club de Ligue 2, avant la signature de Noha Lemina. Reste à savoir quel montant récupèrera le club de la capitale dans cette opération, et quelle sera la durée du contrat du joueur de 19 ans.