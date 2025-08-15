Mercato – Nordi Mukiele va s’envoler pour l’Angleterre

Nordi Mukiele ne sera bientôt plus un joueur du PSG. Le défenseur a été autorisé par le PSG à voyager en Angleterre où il va signer un contrat avec Sunderland.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Nordi Mukiele avait été prêté la saison dernière au Bayer Leverkusen. En Allemagne, il n’a pas beaucoup joué (24 matches toutes compétitions confondues, deux buts) et le club de Bundesliga avait décidé de ne pas le retenir. Indésirable au PSG, l’international français s’entraînait avec l’équipe Espoirs du PSG le temps de trouver un point de chute. Et en ce vendredi 15 août, ce point de chute se nommerait Sunderland.

A voir aussi : Mercato – Quel avenir pour les joueurs indésirables du PSG ?

Un transfert définitif

Selon les informations de RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre le PSG, le promu en Premier League, et le joueur pour un transfert définitif, lui qui était encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale. Le média sportif indique que l’ancien Montpelliérain a reçu l’autorisation du PSG de voyager en Angleterre ce vendredi afin de finaliser son transfert chez les Blackcats. Il devrait rapporter 12 millions d’euros au PSG. Une information confirmée par Fabrizio Romano. Le Parisien confirme aussi ce futur transfert, qui devrait s’élever aux alentours des 12 millions d’euros, avance aussi le quotidien francilien. Ce dernier indique qu’il reste encore quelques petits détails à régler pour que l’opération soit définitivement finalisée. L’Equipe explique également que le PSG va récupérer 12 millions d’euros dans ce transfert. Nordi Mukiele avait repoussé des propositions saoudiennes en début de mercato. D’autres clubs anglais s’étaient parallèlement positionnés, assure le quotidien sportif. Arrivé au PSG durant l’été 2022, Nordi Mukiele n’a jamais réussi à s’imposer comme une alternative crédible à Achraf Hakimi. Avec le champion d’Europe, il aura disputé 45 matches toutes compétitions confondues (quatre passes décisives).