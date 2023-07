Mercato : Nouveaux contacts entre le PSG et Harry Kane ?

Le PSG souhaite s’offrir un attaquant de pointe cet été. Et dans les noms qui reviennent avec insistance, il y a celui d’Harry Kane. Alors que ce dossier semblait à oublier, il y aurait eu un retour de flamme.

Le PSG veut combler l’un des manques de son effectif la saison dernière lors de ce mercato estival en recrutant un attaquant de pointe de très haut niveau. Pour cela, plusieurs noms ont été avancés comme Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos ou bien encore Harry Kane. Pour ce dernier, le dossier semblait être à oublier pour les Rouge & Bleu. En effet, encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham, l’international anglais n’aurait qu’une préférence pour son avenir, le Bayern Munich. Mais la donne ne serait pas si limpide que ça.

Le Bayern prêt à lui faire une très grosse offre

Selon les informations du journaliste pour Relevo, Matteo Moretto, de nouveaux contacts ont eu lieu récemment entre le PSG et l’entourage du meilleur buteur de l’histoire des Spurs. Ces dernières heures, ils auraient reparler d’un éventuel transfert d‘Harry Kane au sein du club de la capitale mais pour l’instant, aucun accord. Les bonnes relations entre Nasser al-Khelaïfi et Daniel Levy, le président de Tottenham, pourraient être un plus. Matteo Moretto indique que le joueur est au courant du très fort intérêt du Bayern Munich à son sujet mais qu’il n’a pas encore pris de décision sur son avenir. De son côté, le coach bavarois – Thomas Tuchel – est fou de l’Anglais et aimerait que ce transfert soit réglé rapidement. Sport Bild indique lui que le champion d’Allemagne serait prêt à lui offrir un contrat de quatre ou cinq ans, ce qu’il ne fait jamais pour un joueur trentenaire (il aura 30 ans dans quatre jours), avec un salaire avoisinant les 20 millions d’euros.