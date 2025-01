Pour sa deuxième saison sur le banc du PSG, Luis Enrique ne semble pas satisfait de son secteur offensif. Ainsi, le club de la capitale serait en quête de renfort en attaque, dans l’axe comme sur l’aile gauche afin de concurrencer Bradley Barcola.

Lors de sa première saison au PSG, le bilan statistique de Randal Kolo Muani était de 9 buts et 6 passes décisives en ayant participé à 40 matchs toutes compétitions confondues. Aujourd’hui, à la moitié de sa deuxième saison en Rouge & Bleu, l’international français a pris part à 14 rencontres en Ligue 1 et Ligue des Champions et compte 2 buts et 1 passe décisive. Un bilan famélique qui pousse le joueur de 26 ans vers la sortie. En effet, à l’occasion de ce mercato hivernal 2025, le nom de Randal Kolo Muani ne cesse d’être associé à un transfert ou un prêt. Pour cela, différentes portes de sortie s’offrent au numéro 23 du Paris Saint-Germain. En effet, selon différentes sources d’informations, des clubs allemands, anglais ou encore italiens seraient intéressés à l’idée de s’attacher les services de l’attaquant tricolore. Parmi eux, la Juventus Turin. Et aujourd’hui, selon le journaliste italien et suiveur du club de la Vieille Dame, Romeo Agresti, de nouveaux contacts auraient eu lieu entre le PSG et la Juve. Le directeur sportif de l’actuel cinquième de Série A, Cristiano Giuntoli, souhaiterait que les positions des deux camps se rapprochent afin de procéder aux premières offres.