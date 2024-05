Pour le prochain mercato, le PSG devrait s’atteler à renforcer sa défense et trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Cependant, l’entrejeu de Luis Enrique devrait également avoir de nouveaux visages et Bernardo Silva est envoyé du côté du club de la capitale. Cependant, le dossier n’a rien d’évident.

Depuis l’été 2023 déjà, l’histoire entre le PSG et Bernardo Silva a tout d’un rendez-vous manqué. Cette dernière se poursuit en 2024 et le nom du Portugais est de nouveau associé au club de la capitale. Cependant, selon des informations en provenance d’Angleterre et de plus précisément de notre confrère Ben Jacobs, la clause libératoire associés au contrat du joueur de 29 ans ne serait active qu’à l’été … 2025. Un paramètre qui pousserait donc les dirigeants du Paris Saint-Germain à négocier avec leurs homologues de Manchester City s’ils souhaitent concrétiser le dossier Bernardo Silva. Le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2026 est évalué par le site spécialisé Transfermarkt à 70 millions d’euros. Un montant qui avoisine la somme attendue du côté du champion de Premier League afin de libérer son meneur de jeu, qui serait de 75 millions d’euros, toujours selon Ben Jacobs, qui affirme que le PSG serait toujours intéressé par une arrivée dès cet été 2024.

L’écho contraire

Entre cette clause qui ne serait donc pas valable cet été et la volonté du PSG d’attirer Bernardo Silva dans les prochaines semaines, Le Parisien prend un autre virage. En effet, au cours d’un exercice de questions / réponses avec le journaliste Dominique Séverac, le dossier du Portugais a été évoqué. Notre confrère a affirmé que le dossier n’était plus d’actualité tant « la liste des souhaits s’est affinée entre les deux Luis (Enrique et Campos ; Ndlr)« . La volonté de recruter un ailier droit ne serait plus d’actualité, et la priorité est aujourd’hui le recrutement d’un ailier gauche, avec le nom de Khvicha Kvaratskhelia en tête de liste.