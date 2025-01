Ces dernières semaines, outre le mercato d’hiver, le dossier Nuno Mendes est sur le bureau des dirigeants du PSG. Les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort, et le jeune portugais regarde déjà ailleurs.

S’il devient une pierre angulaire au PSG et une référence à son poste dans le monde, Nuno Mendes pourrait quitter le club de la capitale dans les prochains mois. En effet, actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, le Portugais de 22 ans discutait avec ses dirigeants pour prolonger la durée de son bail. Cependant, pas satisfait du salaire proposé, les représentants de Nuno Mendes auraient mis les pourparlers au point mort. Toutefois, le PSG reste optimiste et voit tout cela comme une façon de négocier. En plus des émoluments inférieurs aux attentes du joueur, le fort intérêt de Manchester United et la volonté de son nouvel entraîneur Ruben Amorim de travailler à nouveau avec l’international portugais pourrait peser dans la balance. C’est en tous cas ce qu’affirment aujourd’hui nos confrères de Foot Mercato qui précisent qu’aucun mouvement ne devrait se faire cet hiver, mais le dossier pourrait être relancé à l’occasion du mercato estival 2025. Si les dirigeants parisiens voient là des négociations, Nuno Mendes serait lui réellement intéressé à l’idée de traverser la Manche et retrouver son ancien coach au Sporting Portugal, avec qui il avait apprécié travailler. Un élément qui pourrait donc compliquer la tâche du Paris Saint-Germain dans ses échanges avec son joueur. Reste à savoir si Manchester United saura se montrer convaincant l’été prochain.

Car oui, si l’intérêt est réciproque entre Manchester United et Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain n’a pas dis son dernier mot. En effet, toujours selon Foot Mercato, le club de la capitale prévoit de nouvelles discussions prochainement avec les représentants du joueur. La direction Rouge & Bleu aura donc l’occasion de se montrer plus convaincante en répondant, ou s’approchant, des exigences salariales de son latéral gauche.