Mercato : Offre du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia !

Annoncé comme la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG n’a pas perdu de temps et serait déjà passé à l’acte pour s’acquérir les services de Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG veut continuer sa reconstruction en s’appuyant sur la jeunesse et le talent. Un projet guidé par Luis Enrique, qui comme révélé par RMC Sport le 9 mai, ferait de « Kvara » sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Le technicien espagnol serait sous le charme du géorgien de 23 ans. En effet, « Lucho » voudrait un ailier véloce, fort en 1 contre 1, et il pense que le numéro 77 du Napoli s’intégrerait parfaitement dans son système de jeu. Intérêt prononcé, discussions amorcées, le club de la capitale a désormais décidé de passer la vitesse supérieure dans ce dossier. Une nouvelle étape a récemment été franchie, et elle sera décisive.

🚨 Le PSG a fait une offre de 100M€ pour Khvicha Kvaratskhelia ! L’intérêt est CONCRET, FORT et RÉEL 🔥🇬🇪



Paris a jeté son dévolu sur le joueur et est prêt à débourser une somme importante pour tenter de le faire venir !



Le PSG est passé à l’action

Mamuka Jugel, agent de Khvicha Kvaratskhelia, a confirmé au média La Gazzetta dello Sport que Paris était bel et bien passé à l’action : « Il y a un intérêt et une offre du PSG pour « Kvara », tout dépend de la décision de Naples et de son président. » On comprend rapidement qu’Aurelio De Laurentiis a les clés de ce dossier. Si le président du Napoli accepte l’offre parisienne, alors « Kvara » partira sans aucun doute. C’est en tout cas la tendance : selon CalcioNapoli, les chances du géorgien de rester à Naples diminuent, car De Laurentiis retarde de plus en plus la prolongation de son contrat. Même son de cloche du côté de Gianluca Di Marzio, le PSG veut bien Kvaratskhelia, une volonté telle que le club de la capitale proposerait 100M€ à Naples pour céder leur pépite ! L’intérêt est très fort, les Rouge & Bleu sont prêts à payer un montant très important pour le recruter. Les prochains jours s’annoncent très chauds à Paris !