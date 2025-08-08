Olivier Létang
Mercato : Olivier Létang confirme le transfert de Lucas Chevalier du LOSC au PSG

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane8 août 2025

Un transfert peut-être inattendu mais qui se fera. Le PSG va recruter Lucas Chevalier vraisemblablement pour remplacer Gianluigi Donnarumma. En attendant l’officialisation du transfert par le club de la capitale, le président du LOSC a confirmé la nouvelle en conférence de presse.

Après les rumeurs et informations et l’accord total annoncé pour le transfert de Lucas Chevalier du LOSC au PSG, la visite médicale devrait se tenir ce vendredi. C’est en tous cas ce que les indiscrétions de ces dernières heures affirment toutes. Ces dernière ont été confirmées par Olivier Létang, en conférence de presse. Le président du LOSC a été interrogé sur le cas Lucas Chevalier, et c’est sans langue de bois que le dirigeant français a confirmé le départ de son gardien de but : « On a sélectionné les joueurs qui peuvent partir. Pour Lucas, on a eu un grand moment d’émotion hier parce que l’on a passé 4 ans à bâtir une carrière et des adieux sont toujours des moments particuliers. En termes d’émotions, c’était vraiment particulier. Il y avait de la tristesse et de la fierté. Je suis heureux pour lui. J’aurais aimé pouvoir le garder, mais on avance« , a-t-il confié. Reste à attendre les confirmations avec les communications officielles du Paris Saint-Germain et du LOSC.

