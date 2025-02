Mercato – Optimisme pour la prolongation de Donnarumma ?

L’avenir de Gianluigi Donnarumma fait beaucoup parler ces derniers jours. Aux dernières nouvelles, il se rapprocherait d’une prolongation de contrat avec le PSG.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma explique à chaque fois qu’il le peut qu’il veut prolonger avec le club de la capitale et qu’il souhaite s’inscrire dans la durée avec le club de la capitale. Alors que ces derniers mois, on évoquait une prolongation de contrat proche, ces dernières semaines, les discussions étaient en stand-by avec le souhait du PSG de se pencher sur Lucas Chevalier. On évoquait même un souhait de Gianluigi Donnarumma de retourner en Italie.

Discussions autour de nouvelles conditions salariales

Mais ce jeudi, un nouveau rebondissement est arrivé dans ce dossier. Selon les informations de RMC Sport, le PSG et le joueur veulent avancer dans ce dossier. Fabrice Hawkins indique que le PSG est très content de lui. Il fut d’ailleurs un des premiers à qui les dirigeants parisiens ont proposé de prolonger. Les dirigeants parisiens échangent régulièrement avec la famille Raiola, qui gère les intérêts de Gianluigi Donnarumma. « Une des clés de la discussion concerne la nouvelle politique salariale du PSG. À son arrivée, le gardien était en position de force du fait de son arrivée libre, qui lui a permis d’obtenir une prime à la signature lissée sur la durée du contrat. Mais dans les nouveaux contrats, il y a désormais une partie fixe et une partie variable, laquelle est indexée sur les performances et le nombre de matchs joués. Un nouveau mode de fonctionnement, différent des contrats classiques, que doit accepter la famille Raiola pour que le dossier avance. » Toutes les parties sont toutefois confiantes : le club veut le garder, le joueur veut rester et ne joue pas la carte du poker menteur autour de son avenir, ce qui laisse la place à l’optimisme, conclut RMC Sport.