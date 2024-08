Dans le viseur du PSG pour renforcer son attaque, Victor Osimhen ne voit aucune avancée dans ce dossier et pourrait finalement rester une saison supplémentaire à Naples.

Pas satisfait des rendements de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG a décidé de changer ses plans lors de ce mercato estival. Depuis quelques semaines, le board parisien est à la recherche d’un numéro 9. Et rapidement, le nom de Victor Osimhen (25 ans) a de nouveau été associé aux Rouge & Bleu. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le Napoli, l’international nigérian aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec les champions de France depuis plusieurs jours. Cependant, comme souvent avec le club napolitain, les négociations sont difficiles. Si le président des Partenopei, Aurelio De Laurentiis, est ouvert à un départ de son attaquant, il demande toujours la somme de 100M€ minimum. Mais à ce jour, ni le PSG ni les clubs de Premier League (Chelsea, Arsenal) ne sont disposés à investir une telle somme pour s’attacher les services de l’ancien Lillois.

Naples ne baissera pas le prix d’Osimhen

Et cette situation devient de plus en plus complexe pour Victor Osimhen, lui qui n’a été retenu dans aucune des rencontres amicales disputées par Naples dans cette pré-saison 2024-2025. Et alors que la saison reprendra dans une semaine en Italie (32e de finale de Coupe d’Italie), l’avenir de l’attaquant de 25 ans pourrait finalement s’écrire une nouvelle fois au Napoli. En effet, comme le rapporte le Corriere dello Sport, « plus le temps passe, plus il faut envisager l’hypothèse qu’Osimhen pourrait même ne pas bouger. » Jusqu’à la fin du mercato, qui ferme ses portes le 30 août, Aurelio De Laurentiis ne baissera pas ses exigences, rapporte le quotidien italien.

À moins d’un mois de la fermeture du marché, le PSG n’a toujours pas fait de place dans son effectif pour Victor Osimhen en vendant Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani. Et les autres prétendants ne se bousculent pas non plus pour attirer le Nigérian. Arsenal tente de recruter l’attaquant du Sporting, Viktor Gyökeres, tandis qu’un échange entre Romelu Lukaku, attaquant de Chelsea désiré par le coach Antonio Conte, et Victor Osimhen est une idée à écarter. Mais à quelques jours de la reprise de la compétition, l’ancien Lillois a conscience de son retard physique par rapport à ses coéquipiers et devra se donner à fond pour espérer regagner une place dans le onze de son coach, conclut le Corriere dello Sport.