Pour renforcer son attaque, le PSG a réactivé la piste menant à Victor Osimhen. Et l’attaquant de 25 ans serait prêt à forcer son départ de Naples.

Le PSG commence à accélérer sur son mercato. Pour répondre aux objectifs de l’exercice 2024-2025, Luis Enrique attend des renforts à chaque poste. Et pour le secteur offensif, le PSG a décidé de réactiver la piste menant à Victor Osimhen. Comme convenu lors de sa prolongation de contrat l’été dernier, l’international nigérian possède un bon de sortie pour ce mercato estival 2024. Mais le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, ne compte pas céder son joueur en-dessous de sa clause libératoire de 130M€. Une somme qui freine les prétendants de l’ancien Lillois. Mais, pour accélérer les choses, l’attaquant de 25 ans serait prêt à forcer son départ de Naples.

Le PSG doit d’abord vendre Kolo Muani

En effet, selon les informations de L’Equipe, « Victor Osimhen aurait décidé de forcer les choses alors que Naples reste intransigeant dans les discussions avec les différents clubs intéressés. » Selon des sources italiennes, il pourrait ne plus se présenter aux prochaines séances d’entraînement du club napolitain. Depuis quelques jours, le PSG pousse pour recruter l’attaquant d’1m85. Et d’après Gianluca Di Marzio, l’agent du joueur est actuellement à Paris pour négocier avec les champions de France. Pour faire baisser le prix du Nigérian, le club de la capitale serait prêt à inclure un joueur dans la transaction, mais le Napoli serait seulement intéressé par Lee Kang-In, selon le spécialiste du mercato. De plus, avant une probable arrivée de Victor Osimhen, le PSG devra vendre en attaque et attendrait un départ de Randal Kolo Muani.

Osimhen veut rejoindre le PSG

[MAJ 10h30] De son côté, Fabrizio Romano apporte également quelques informations dans ce dossier Victor Osimhen. Le natif de Lagos veut rejoindre le PSG et le club parisien avance dans les négociations avec le clan du joueur. Désormais, les deux formations doivent se mettre d’accord pour un transfert. L’ancien Lillois est en tête de la short-list des Rouge & Bleu en cas de départ d’un attaquant.