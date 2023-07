Mercato : Paris prépare une offre pour Bradley Barcola

Le Paris Saint-Germain entame réellement sa présaison cet après-midi, avec une rencontre amicale face au Havre, à 17h. Mais en parallèle, le club de la capitale poursuit son mercato, toujours à la recherche de quelques recrues de plus, notamment en attaque. Si la piste prioritaire pour le poste d’ailier droit reste Bernardo Silva, les Rouge & Bleu ciblent également le rhodanien, Bradley Barcola, lui-même intéressé par le projet parisien. Le PSG préparerait même une offre à l’Olympique Lyonnais pour le joueur.

Il est l’une des révélations de la Ligue 1 Uber Eats la saison dernière, fort de 7 buts inscrits et 10 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues avec l’Olympique Lyonnais. Bradley Barcola, jeune attaquant de 20 ans attire en Europe, au-delà de l’intérêt marqué depuis plusieurs semaines du Paris Saint-Germain, le Rhodanien serait également suivi par Manchester City, en passe de perdre un joueur du même poste, Riyad Mahrez, mais également par le RB Leipzig, dont le recrutement cet été s’axe sur la jeunesse, notamment française (Bitshiabu, Xavi Simons, Lukeba pisté également…). Cependant, Paris aurait de l’avance par rapport à la concurrence. Le nouvel entraîneur Rouge & Bleu, Luis Enrique se serait entretenu il y a quelques semaines avec Barcola, concernant le projet du club de la capitale, et la place potentielle que pourrait avoir le joueur dans celui-ci. Un discours qui n’a pas laissé insensible le numéro 26 de l’Olympique Lyonnais, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026. Souhaitant jouer la Ligue des Champions et se pensant prêt à franchir le cap d’un club aux dimensions plus large que Lyon, Barcola serait convaincu par le projet du PSG.

Le Parisien évoquait, hier, un prix aux alentours des 40 millions d’euros pour que Lyon considère un départ. Aujourd’hui, Fabrizio Romano indique sur Twitter que le Paris Saint-Germain préparerait une offre pour Bradley Barcola, qui serait en haut de la liste des joueurs ciblés par le club de la capitale. L’offre devrait être effectuée dans les prochains jours, mais les négociations avec la nouvelle direction lyonnaise ne s’annoncent pas de tout repos. Le club formateur du joueur n’est pas vendeur, mais l’OL reste dans le viseur de la DNGC et serait contraint d’alléger sa masse salariale et d’équilibrer sa balance des transferts cet été. Les négociations seraient, en tout cas, entamées entre les deux clubs, d’après le journaliste italien spécialiste du mercato.