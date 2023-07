Mercato : Paris tente tout pour signer Harry Kane

Le Paris Saint-Germain avance dans son mercato. Le club de la capitale a déjà officialisé la signature de six recrues, et est en passe de faire revenir Xavi Simons dans ses rangs. Cependant, le PSG est toujours à la recherche d’un buteur et si les Rouge & Bleu ont très bien avancé sur le dossier Dusan Vlahovic, les Parisiens comptent bien tout essayer pour recruter Harry Kane.

Dans le Dossier numéro 9 au PSG, nous vous disions qu’après analyses des profils et des statistiques, le meilleur recrutement que le Paris Saint-Germain pourrait faire au poste de buteur était Harry Kane, mais que le dossier s’annonçait compliqué, voire presque finit. En effet, le capitaine des Three Lions donnerait sa priorité au Bayern Munich en cas de départ de Tottenham, mais un départ du Nord de Londres n’est pas si sur. Daniel Levy, président des Spurs, est convaincu que son numéro 10 peut encore prolonger son contrat, mais dans le cas contraire, son prix s’élèverait à 100 millions de livres (soit 116 millions d’euros). Le Bayern avait déjà émis deux offres au club anglais, refusées pour chacune d’entre elles, mais le président d’honneur du club bavarois, Uli Hoeness, reste persuader que l’Anglais signera à Munich. Le Paris Saint-Germain n’a pas dit son dernier mot dans le dossier, et serait même prêt à inclure Xavi Simons dans le deal avec Tottenham pour baisser l’indemnité de transfert selon les dires de Gianluca Di Marzio.

Une offre non refusable à venir ?

Aujourd’hui le Paris Saint-Germain serait prêt à tout pour persuader Harry Kane de signer dans la capitale. D’après Santi Aouna, journaliste spécialiste du mercato pour FootMercato, le club de la capitale continuerai de pousser en coulisse pour convaincre Kane de signer à Paris, notamment avec le contrat que pourrait lui propose les Rouge & Bleu. En cas de réussite, c’est à dire détourner l’Anglais de son envie première de rejoindre le Bayern, le PSG serait prêt à formuler « une offre que Tottenham ne pourra pas refuser« . En parallèle, les dirigeants parisiens se sont bien activés sur des plans B, notamment Dusan Vlahovic avec qui le Paris Saint-Germain serait tombé d’accord sur les bases d’un contrat.